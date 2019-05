Een voormalige CIA-agent heeft toegegeven dat hij vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan China, meldt het Amerikaanse openbaar minsterie donderdag. Met de informatie wisten de Chinezen een Amerikaans spionagenetwerk bloot te leggen.

Zeker twintig van hen kwamen tussen 2010 en 2012 om het leven of werden achter tralies gezet.

De 54-jarige Jerry Chun Shing Lee werkte ruim dertien jaar voor de inlichtingendienst, voordat hij in 2007 naar Hongkong vertrok. Daar zouden Chinese autoriteiten hem honderdduizenden dollars hebben betaald voor de informatie, met aanvullende beloftes dat ze "al zijn zorgen zouden wegnemen".

Lee hield een document bij waarin de gewonnen informatie van de Amerikaanse spionnen stond. Daarnaast onthulde hij hun echte identiteit, ontmoetingsplaatsen en telefoonnummers.

De zaak kwam aan het licht nadat FBI-agenten in 2012 in de hotelkamer van Lee in Hawaï een USB-stick met daarop het document vonden. Lee zei toen niets van het document af te weten. In januari 2018 is hij aangehouden, in augustus dit jaar volgt de veroordeling, Lee riskeert levenslang.