De rechtszaak in Engeland over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten is uitgesteld tot 30 mei. Dan vindt de pro forma zitting plaats, waarin de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt. Dat gebeurt op 12 juni. Het kan nog enkele maanden duren voor er een uitspraak komt.

Assange was via een live video aanwezig in de rechtszaal vanuit een Engelse gevangenis. Hij gaf aan niet uitgeleverd te willen worden.

De Amerikanen beschuldigen de WikiLeaks-oprichter van samenzwering en computervredebreuk, waarvoor hij maximaal vijf jaar cel kan krijgen.

Assange werd woensdag in Engeland al tot vijftig weken cel veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. De Australiër heeft altijd volgehouden dat hij dat niet deed.

De Amerikanen denken dat hij met voormalig militair Chelsea Manning samenwerkte om illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers. Zij zat sinds 2010 vast en kreeg drie jaar later een straf van 35 jaar cel opgelegd wegens diefstal, computerfraude en meerdere overtredingen van de antispionagenet.

In mei 2017 liet ex-president Barack Obama haar vervroegd vrij. Sinds begin maart zit Manning echter weer vast, omdat ze weigert te getuigen in een onderzoek naar WikiLeaks.

Assange zat in Ecuadoraanse ambassade in Londen

In april werd Assange opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, nadat Ecuador het politiek asiel van de Australiër na zeven jaar had ingetrokken. President Lenín Moreno van Ecuador verdenkt Assange bovendien van het bespioneren van andere landen vanuit de ambassade.

Assange zat sinds 2012 in de ambassade zodat hij niet kon worden overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. Die wilden hem ondervragen vanwege beschuldigingen van seksueel geweld. Dat onderzoek heeft Zweden gestaakt. Assange bleef daarna in de ambassade zodat het Verenigd Koninkrijk hem niet kon arresteren.