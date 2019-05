Het Duitse openbaar ministerie is er zeventien jaar lang niet in geslaagd om de voormalige nazicommandant Albert Konrad Gemmeker voor de rechter te krijgen voor zijn aandeel in de Jodenvervolging. Dat schrijft de Volkskrant donderdag op basis van de donderdag verschenen biografie van Gemmeker, geschreven door journalist en televisiemaker Ad van Liempt.

De ex-kampcommandant van Westerbork kreeg in Nederland wel tien jaar cel opgelegd, waarvan hij er zes uitzat, maar is nooit veroordeeld voor medeplichtigheid aan massamoord.

Volgens de officier van justitie was Gemmeker jarenlang geïndoctrineerd en had hij in een "verderfelijke sfeer geleefd", een redenering die slechts een paar keer bij andere Duitse oorlogsmisdadigers is gebruikt.

Gemmeker had 2,5 jaar de leiding over het doorgangskamp. In die tijd liet hij 75 treinen met in totaal zo'n 80.000 mensen vertrekken, vooral richting Auschwitz en Sobibor.

Gemmeker ontkende lot van Joden te kennen

Het Duitse openbaar ministerie riep in de kostbare procedure in totaal 130 getuigen op, maar kwam in 1976 uiteindelijk tot de beslissing Gemmeker niet te vervolgen. Hij bleef volhouden dat hij niets wist van het lot van de Joden die hij op transport zette, terwijl dat aangetoond moet worden voor een veroordeling. Gemmeker overleed zes jaar later op 74-jarige leeftijd.

Volgens Van Liempt zijn er in het proces veel fouten gemaakt. Hij stelt vast dat het Duitse openbaar ministerie onvoldoende kennis had om door de vele leugens van de voormalige kampcommandant heen te prikken, maar ook hij kon geen bewijs vinden dat Gemmeker het lot van de Joden kende.