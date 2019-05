Vele duizenden Venezolanen zijn woensdag weer de straat opgegaan om het aftreden van president Nicolás Maduro te eisen. Oppositieleider Juan Guaído sprak in het oosten van de hoofdstad Caracas duizenden aanhangers toe.

"Als het regime dacht dat we de maximale druk hadden bereikt, kunnen ze zich dat niet eens voorstellen", zei hij. "We moeten op straat blijven."

Maduro heeft tot nu toe steun van het leger en kan daarbij rekenen op bondgenoten als Rusland, Cuba en China.

De zelfbenoemde interim-president Guaidó riep dinsdagochtend op tot een opstand om Maduro's regering omver te werpen. De grote militaire steun waar hij op hoopte, bleef echter uit.

Gauidó hoopt met staking Maduro op knieën te dwingen

Guaídó kondigde woensdag een serie stakingen aan waarmee hij het regime van Maduro op de knieën wil dwingen. Die moeten donderdag beginnen en uiteindelijk in een landelijke algemene staking uitmonden. "Het einde van de onrechtmatige machtsovername is nabij", voorspelde hij.

Op sommige plekken kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Die hielden met behulp van traangas protestmarsen tegen.

Tientallen mensen raakten eerder gewond bij gevechten

In Caracas braken er dinsdag gevechten uit tussen betogers en veiligheidstroepen. Volgens de voorzitter van een lokaal ziekenhuis zijn daar ten minste zeventig gewonden bij gevallen. Op beelden was te zien dat gepantserde legervoertuigen over betogers heen zijn gereden.

Tussen Amerika en Rusland loopt de spanning over Venezuela intussen op. De landen waarschuwen elkaar zich niet met de interne Venezolaanse zaken te bemoeien.

Rusland heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat verdere "agressieve stappen" in Venezuela de zwaarste gevolgen zullen hebben. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov heeft dat zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo telefonisch laten weten, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

Lavrov veroordeelde ook wat hij de "inmenging" van de Verenigde Staten in de interne aangelegenheden van Venezuela noemde, als een schending van het internationale recht.

Hij voegde daaraan toe dat een dialoog tussen alle politieke krachten in het Latijns-Amerikaanse land vereist is.

VS sluit militaire actie in Venezuela niet uit

Eerder op de dag zei Pompeo dat "militaire actie" in Venezuela mogelijk is. "Als dat is wat nodig is, dan is dat wat de Verenigde Staten zullen doen", zei hij. Hij benadrukte echter er alles aan te doen "om geweld te voorkomen".

Na de recente escalatie van de machtsstrijd in Venezuela blijft de VS voorstander van een vreedzame oplossing, aldus de minister.

Pompeo verwees naar de humanitaire situatie in Venezuela, die vergelijkbaar is met die in Syrië. Miljoenen vluchtelingen hebben honger en lijden onder de economische ineenstorting van het land.