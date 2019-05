Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft justitieminister William Barr ontboden om donderdag terug te komen en meer vragen over het Ruslandrapport van speciaal aanklager Robert Mueller te beantwoorden.

De Democratische meerderheid in het lagerhuis heeft daar woensdag mee ingestemd. Het ministerie had protest aangetekend tegen deze extra ondervraging omdat het ongebruikelijk is.

Barr verscheen woensdag voor het eerst voor de commissie om te getuigen over de manier waarop hij het rapport van Mueller naar buiten heeft gebracht. De minister maakte zelf een samenvatting van vier pagina's waarin hij stelde dat het bijna vijfhonderd pagina's dikke rapport president Donald Trump helemaal vrijpleitte.

Mueller liet Barr in een brief, die woensdag uitlekte, weten zich niet te kunnen vinden in deze samenvatting. Volgens Mueller, die bijna twee jaar aan het onderzoek werkte, liet Barr de volledige context van het onderzoek weg.

'Barr creëerde verwarring met samenvatting'

Mueller verwijt de minister dat zijn samenvatting verwarring heeft gecreëerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Tijdens de getuigenis op woensdag verdedigde Barr zijn keuze bij het samenstellen van de summiere samenvatting. De Democraten verwijten de minister dat hij Trump bewust te hebben beschermd.

Advocaten van de commissie gaat minister ondervragen

Barr stelde ook voor het Huis van Afgevaardigden dat hij niet geloofde dat Trump bewust het onderzoek van Mueller had gefrustreerd, iets dat een misdrijf zou zijn.

Tijdens de sessie op woensdag kreeg elk van de leden van de commissie vijf minuten om vragen te stellen aan Barr. Tijdens het verhoor op donderdag gaan advocaten die werken voor de commissie de justitieminister aan de tand voelen over zijn keuzes.