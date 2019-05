Speciaal aanklager Robert Mueller kan zich niet vinden in de samenvatting van zijn Ruslandonderzoek die de Amerikaanse minister William Barr heeft verspreid.

In een brief liet hij de minister weten dat de vier pagina's "niet volledig de context" van zijn conclusies vatten, meldt The Washington Post, die een kopie van de brief heeft ingezien.

De minister van Justitie stelde in de samenvatting dat het onderzoek van Mueller niet heeft aangetoond dat de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump of zijn campagneteam in 2016 hebben samengewerkt met Rusland.

Ook stelde Barr dat Mueller niet heeft kunnen vaststellen of Trump al dan niet de rechtsgang heeft belemmerd.

Mueller vraag om openbaarmaking van zijn samenvatting

Vooral "het gebrek aan context en de resulterende media-aandacht" met betrekking tot dat laatste zou Mueller hebben gefrustreerd, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie die het bestaan van de brief bevestigt.

Hierdoor is volgens Mueller verwarring ontstaan over de conclusies van het onderzoek. Bovendien ondermijnt de onjuiste samenvatting volgens hem het doel van het onderzoeksteam. Het ministerie had het team aangesteld, zodat er betrouwbaar onderzoek kon worden gedaan.

De speciaal aanklager vraagt Barr in de brief om de inleiding van het rapport en Muellers eigen samenvatting zo snel mogelijk volledig openbaar te maken. Volgens hem zal dit de misvattingen over het rapport wegnemen.

Barr getuigt woensdag voor commissie van de Senaat

Halverwege april had Barr het rapport al vrijgegeven. Veel passages waren echter onleesbaar gemaakt.

Barr zal woensdag voor een commissie van de Senaat verschijnen om vragen over het Ruslandonderzoek te beantwoorden. De kans is groot dat de brief van Mueller dan ter sprake zal komen.