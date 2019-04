Twee medewerkers van Shell die vorige week donderdag in Nigeria werden ontvoert, zijn door een politie-eenheid bevrijd. Dat liet een woordvoerder van Shell dinsdag weten.

Dinsdagochtend werden de medewerkers gered door de een commandoteam van de politie van de zuidelijke staat Rivers. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse tak van Shell maken de twee het goed.

De medewerkers werden vorige week donderdag ontvoerd tijdens een uitstapje met hun werk bij de plaats Rumuji in de Nigerdelta. Bij de aanval werd de politiebegeleiding vermoord.

Ontvoeringen voor losgeld komen vaak voor in Nigeria, en vooral in de Niger Delta waar veel olievelden zijn. Of er losgeld is betaald voor de twee Shell-medewerkers, is niet bekend.