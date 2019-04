Bij demonstraties in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn dinsdag gevechten uitgebroken tussen betogers en veiligheidstroepen. De ongeregeldheden volgen na een oproep van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó om de regering van Nicolás Maduro omver te werpen.

Onrust Venezuela Interim-president Guaidó roept op tot opstand

Veel ongeregeldheden in Caracas

Onduidelijk of er gewonden zijn gevallen

Regering Maduro 'niet bezorgd'

In de straten van Caracas ontstonden schermutselingen nadat enkele militairen zich achter de activisten hadden geschaard. Nabij een militaire basis kwam het tot een treffen tussen demonstranten en leden van de nationale garde. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Vroeg op dinsdagochtend plaatste Guaidó een video waarin hij zegt dat de "laatste fase" van de opstand is ingegaan. Hij werd vergezeld door Leopoldo López, een oppositieleider die sinds augustus 2017 huisarrest had.

Op beelden van lokale media is te zien dat demonstranten stenen en benzinebommen naar pantserwagens gooien. Een van de wagens rijdt daarbij in op een groep actievoerders. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.

Oppositieleider Guaidó riep dinsdag het leger op hem te steunen. Daarop kozen diverse militairen de kant van de demonstranten. Guaidó heeft zichzelf tot interim-president uitgeroepen en eist het aftreden van Maduro.

Regering Maduro spreekt coup tegen

De regering van Maduro ontkent dat er een militaire coup gaande is. "Het is direct gepland vanuit Washington", zegt buitenlandminister Jorge Arreaza verwijzend naar de Amerikaanse steun voor Guaidó. "President Maduro heeft de situatie volledig onder controle en de steun van alle topmilitairen."

Maduro zelf is dinsdag nog niet gezien. De president liet wel via Twitter van zich horen. Hij stelde dat hij de volledige steun van de legertop heeft en is overtuigd van de overwinning.

Maduro gesteund door Rusland en China

Tijdens de afgelopen maanden zijn er meerdere grote demonstraties tegen Maduro geweest. Het leger bleef toen achter hem staan.

Maduro is sinds 2013 president. Onder zijn bewind is het land in een economische en politieke crisis terechtgekomen. Vorig jaar werd hij herkozen, maar tegenstanders betwisten de betrouwbaarheid van die stemgang en spreken van stemfraude.

De president geniet steun van Rusland, China en Cuba. Aan de andere kant heeft zich een groot aantal landen achter Guaidó geschaard. Naast de VS staan de meeste Latijns-Amerikaanse landen achter hem. Wereldwijd steunen zo'n vijftig landen Gauidó.