Tegen de Nederlandse broers Armin N. en Arash N. is dinsdag voor de rechtbank in Praag tien tot achttien jaar cel geëist. Ze worden verdacht van het in elkaar slaan van een ober in de Tsjechische hoofdstad.

De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op.

Op beelden is te zien hoe de broers trappen en klappen uitdelen aan het slachtoffer. De mannen worden vervolgd voor poging tot moord. De strafeis is daarmee dus hetzelfde als de eis die tijdens een eerdere zitting al kort werd genoemd.

In april vorig jaar ontstond de vechtpartij. De mannen hebben later verklaard dat de ruzie mogelijk ontstond doordat ze zelf meegebrachte drank nuttigden op het terras van het restaurant waar het misliep.

Het is niet bekend of er dinsdag ook meteen uitspraak wordt gedaan in de zaak. Dit is wel mogelijk, volgens de rechter.