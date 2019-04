Maduro is sinds 2013 aan de macht, nadat zijn voorganger Hugo Chávez was overleden. In 2018 werd hij herkozen voor een tweede termijn van zes jaar.



Sinds de aanstelling van Maduro is het land steeds verder afgegleden in een economische crisis. Venezuela lijdt onder extreme schaarste en hyperinflatie. Honderdduizenden Venezolanen zijn gevlucht naar buurlanden.



Daarnaast tekende Maduro meerdere wetten die hem telkens meer macht toekenden.