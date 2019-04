De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó heeft het leger en het volk opgeroepen tot het omverwerpen van het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Hij zegt dinsdag dat de "laatste fase" van de opstand tegen de president is ingegaan.

In een video is hij te zien met een groep militairen om zich heen. Volgens een journalist van persbureau Reuters staat hij nabij een luchtbasis in de hoofdstad Caracas. Venezuela heeft begin april Guaidós immuniteit opgeheven, waardoor hij niet langer politieke onschendbaarheid geniet.

In de video is ook Leopoldo López te zien, een oppositieleider die eigenlijk huisarrest had sinds augustus 2017. López zegt dat hij is bevrijd door militairen, aldus persbureau AP.

Op livebeelden van Reuters is te zien dat Venezolanen in Caracas de straat op gaan. Ook Guaidó is samen met een aantal militairen op de beelden te zien.

Venezolaanse minister zegt dat kleine groep militairen coup pleegt

Guaidó wil dat het volk de straat op gaat om te protesteren tegen Maduro. Tegenstanders van de president beschuldigen hem ervan dat hij het land de vernieling in helpt. Het is niet bekend hoeveel militairen Guaidó daadwerkelijk achter zich heeft.

De zelfbenoemde interim-president werd al gesteund door zowel westerse als Latijns-Amerikaanse landen.

De Venezolaanse minister van Informatie zegt dinsdag als reactie op de woorden van Guaidó dat slechts een kleine groep oproept tot een coup.