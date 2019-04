Rod Rosenstein, de plaatsvervangend minister van Justitie van de Verenigde Staten, heeft maandag zijn ontslagbrief ingeleverd bij president Donald Trump.

Rosenstein stelde in 2017 speciaal aanklager Robert Mueller aan en hij had lange tijd de verantwoordelijkheid over het onderzoek naar de banden tussen de Russische regering en de verkiezingscampagne van Trump.

In de brief verwijst hij naar twee gevleugelde uitspraken van Trump. Rosenstein schrijft dat hij zijn afdeling heeft gevuld met mensen die "toegewijd zijn aan de waarden die de VS groot maken" en dat ze "de VS altijd voorop" hebben gezet.

Het aftreden van Rosenstein werd al verwacht na de aanstelling van minister van Justitie William Barr op 14 februari.

Rosenstein heeft twee jaar de functie van plaatsvervangend minister van Justitie bekleed, hij blijft tot 11 mei op zijn post.