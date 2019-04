De Verenigde Staten wisten een dag voor de aanslag op een synagoge in San Diego andere aanslagen te verijdelen in dezelfde staat, Californië. Dat maakte de officier van Justitie Nick Hanna maandag bekend.

Door de schietpartij op zaterdag kwam zaterdag een vrouw om het leven, drie anderen raakten gewond. De FBI vertelde maandag dat het diverse tips binnenkreeg die waarschuwden voor een bedreiging van de nationale veiligheid, vijf minuten voordat John Earnest het vuur opende op de synagoge in San Diego. De federale instelling had niet genoeg tijd om de aanval te voorkomen.

Het motief van de 19-jarige schutter wordt nog onderzocht. Zijn ouders zijn geschokt dat hun zoon "onderdeel is geworden van een kwade geschiedenis". Het tweetal heeft geen idee hoe hun zoon zo'n duistere kant ontwikkelde, en leeft mee met de families van de slachtoffers en overlevenden van de schietpartij.

Exact een half jaar voor de aanval in San Diego opende een rechts-radicaal het vuur in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen bij deze schietpartij op 27 oktober 2018 om het leven. De schutter werd gepakt. Hij kan de doodstraf krijgen.

Vrijdag oorlogsveteraan aangehouden die aanslag plande

De 26-jarige oorlogsveteraan Mark Steven Domingo werd vrijdag al aangehouden door de FBI. De federale politiedienst kwam de man op het spoor nadat hij herhaaldelijk op het internet aangaf meerdere "extreem bloedige" aanslagen met explosieven te willen plegen. Domingo zou zijn bekeerd tot de islam nadat hij uitgezonden was naar Afghanistan.

Een van de aanslagen moest plaatsvinden in Long Beach, onthulde hij in gesprek met een undercover FBI-bron. Dat is een krappe drie uur rijden van de plek van de aanslag op de synagoge in San Diego.

Domingo wordt aangeklaagd voor het proberen te steunen van een terroristische organisatie. Het is onduidelijk of hij om een advocaat heeft gevraagd.