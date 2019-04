Abu Bakr Al Baghdadi, leider van terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), is vermoedelijk voor het eerst sinds juli 2014 verschenen in een video. Daarin roemt hij de aanslagplegers van Sri Lanka en noemt hij de zelfmoordaanslagen wraak voor de Syrische stad Baghuz, het laatste IS-bolwerk dat eind maart viel.

Dat geeft aan dat de video recent is opgenomen én dat hij alle recente veldslagen heeft overleefd. Het zou de tweede keer zijn dat de IS-leider in een video verschijnt.

De man in beeld spreekt zich verder positief uit over Abu Walid al-Sahrawi, die meerdere malen Franse strijdkrachten aanviel. Ook geeft hij aan dat IS wraak gaat nemen voor hun vermoorde en opgesloten militanten.

De spreker claimt dat zijn organisatie al 92 operaties heeft uitgevoerd in acht landen, "uit wraak voor hun broeders in Shaam", een benaming voor de regio van de Levant. Hij kondigde ook meer operaties aan.

Er wordt al jaren getwijfeld of Al Baghdadi in leven is. Rusland claimde in juni 2017 dat de IS-leider bij een luchtaanval om het leven was gekomen, iets dat het Amerikaanse ministerie van Defensie niet kon bevestigen. Het ministerie controleert momenteel de authenticiteit van de nieuwe video.

Al Baghdadi was voor 2017 ook al diverse keren doodverklaard. IS heeft zijn dood steeds ontkend.