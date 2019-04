De voormalig Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont kan op 26 mei niet verkozen worden voor een zetel in het Europees parlement. De Spaanse kiesraad weert hem en twee van zijn voormalig kabinetsleden van de Europese parlementsverkiezingen omdat ze niet als Spaanse burgers in het buitenland staan geregistreerd.

De centrumrechtse partij Ciudadanos (Spaans voor 'burgers') en rechtse partij Partido Popular (Spaans voor 'Volkspartij' - PP) vroegen om het terugtrekken van het kandidaatschap van de politici, schrijven Spaanse media.

Puigdemont en de geweerde oud-regioministers Toni Comín en Clara Ponsatí schrijven in een gezamenlijk bericht dat ze in beroep willen gaan tegen de beslissing. "Dit is een schending van het fundamentele recht van de mens om deel te nemen aan verkiezingen."

Het besluit tot intrekken van het kandidaatschap is maandagavond genomen. De politici moeten binnen 48 uur beroep aantekenen.

Puigdemont is lijsttrekker voor zijn partij Junts per Catalunya (JxCat) en schreef toen hij zich kandidaat stelde voor een Europese zetel op Twitter dat "het tijd is om het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië te internationaliseren vanuit het hart van Europa, en verder over de hele wereld".

Tussen 23 en 26 mei worden er 751 Europarlementariërs verkozen. Nederland gaat op 23 mei naar de stembus en heeft momenteel 26 zetels. Spanje verkiest 54 leden.