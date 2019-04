Het bos dat de inspiratiebron vormde voor het Honderd Bunderbos uit de bekende kinderboeken over Winnie de Poeh, is gedeeltelijk afgebrand. Ruim 14 hectare van Ashdown Forest is getroffen door het vuur.

De brand begon zondagavond rond 21.30 uur, laat de brandweer weten. Er werd groots uitgerukt om het vuur te blussen, wat rond 4.00 uur in de nacht van zondag op maandag lukte.

Een brandweerman laat aan CNN weten dat het vuur zich snel uitbreidde doordat de grond droog was.

Ashdown Forest ligt boven de kustplaats Brighton. A.A. Milne woonde vlak bij het bos en schreef in de jaren twintig zijn eerste boek over Winnie de Poeh.

In 2009 is overigens een nieuw boek over de beer en zijn vrienden uitgekomen, Terug naar het Honderd-Bunders-Bos. Dit is geregeld door de nabestaanden van Milne, die zelf in 1956 overleed.