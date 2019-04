De autoriteiten in Sri Lanka waarschuwen maandag voor nieuwe aanslagen. Daarbij worden mogelijk een busje en extremisten vermomd als militairen ingezet, schrijft een hoge politiemedewerker in een memo.

Extremisten zouden vijf doelwitten in het vizier hebben voor aanslagen op zondag en maandag, onder meer in de stad Batticaloa, schreef de politiemedewerker in een brief aan parlementariërs.

Het is onduidelijk wanneer de memo is geschreven. Er zijn zondag in elk geval geen nieuwe aanslagen gepleegd.

De Sri Lankaanse autoriteiten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen na het bloedbad op Eerste Paasdag. Bij de zelfmoordaanslagen op kerken en hotels op Eerste Paasdag kwamen 253 mensen om het leven.

Meerdere ministers en oppositieleden bevestigen dat ze zijn geïnformeerd over de nieuwe dreiging.

Gezichtssluiers verboden

Het bedekken van een gezicht met kleding is sinds zondag verboden. President Maithripala Sirisena heeft de maatregel naar eigen zeggen aangekondigd om de nationale veiligheid te beschermen.

"Mensen mogen niet meer hun identiteit verbergen door zich te verschuilen achter kleding", aldus Sirisena in een verklaring.

President heeft brede bevoegdheden onder noodtoestand

Eerder werden ook al twee radicaalislamitische groepering verboden, waaronder de National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Die organisatie wordt door de regering verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen.

Sirisena kan vanwege de noodtoestand dergelijke besluiten nemen. De maatregelen zijn een reactie op de aanslagen en de zoektocht naar de daders.

Zondag zijn wederom tientallen mensen aangehouden, onder wie de broer van twee zelfmoordterroristen.