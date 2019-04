Sri Lankaanse agenten zijn zondagmiddag de belangrijkste moskee van de Nationaal Thowheeth Jama'ath (NTJ) binnengevallen. De regering zoekt al een week naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag en denkt dat de NTJ erachter zit.

Agenten zoeken nu naar het hoofdkwartier van de groepering. Vlak voor het middaggebed werd de moskee gesloten. Over het resultaat van de actie is nog niets bekendgemaakt. De Sri Lankaanse president verbood de NTJ zaterdag al vanwege de verdenkingen.

Eerder op de dag werd gemeld dat twee broers en de vader van het brein achter de zelfmoordaanslagen in Sri Lanka afgelopen vrijdag zouden zijn omgekomen bij een huiszoeking. Dat meldde persbureau Reuters op basis van gesprekken met de politie en familieleden.

De drie mannen zouden zijn omgekomen tijdens de bestorming van hun huis.

Mannen riepen eerder op tot 'oorlog' tegen ongelovigen

Vier politiebronnen lieten aan Reuters weten dat het gaat om Zainee Hashim, Rilwan Hashim en hun vader Mohamed Hashim. De mannen werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen van vorige week.

Zij zouden eerder in een video op sociale media hebben opgeroepen tot een "complete oorlog" tegen ongelovigen.

Tijdens de huiszoeking en schietpartij kwamen in totaal vijftien mensen om het leven, onder wie zes kinderen. Het is onduidelijk of binnen deze groep ook anderen worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen.

Bij explosies in diverse kerken en hotels in het Zuid-Aziatische land op Eerste Paasdag kwamen meer dan 250 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. In totaal zijn bij de aanslagen veertig buitenlanders omgekomen.