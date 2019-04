Bij een schietpartij in een synagoge in San Diego, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, is zaterdag aan het eind van de ochtend (plaatselijke tijd) een persoon om het leven gekomen.

Zeker drie mensen raakten gewond, meldt de burgemeester van de gemeente Poway, die bestuurlijk onder San Diego valt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Hij heeft vermoedelijk uit haat gehandeld.

De slachtoffers, die een viering van het joods paasfeest bijwoonden, zijn volgens de Amerikaanse media naar het Palomar Medical Center gebracht. "De rabbijn werd in de hand geschoten. Ik heb begrepen dat geen van de andere verwondingen levensbedreigend zijn", zei burgemeester Steve Vaus tegen televisiezender MSNBC.

Volgens Vaus had de dader antisemitisch motief en was de synagoge doelbewust gekozen als doelwit. "Ik heb gehoord dat het zeker iemand met haat in zijn hart was, haat tegen onze joodse gemeenschap."

De aanval komt exact een halfjaar nadat op 27 oktober 2018 een rechts-radicaal het vuur opende in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen toen om het leven. De schutter werd gepakt en kan de doodstraf krijgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van het ernstigste antisemitische misdrijf in de geschiedenis van de VS.