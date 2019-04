Een zestigjarige persoon is zaterdag in de Amerikaanse stad San Diego bij een schietpartij in een synagoge om het leven gekomen. Zeker drie mensen raakten gewond, maar zij verkeren niet in levensgevaar.

De politie heeft een negentienjarige verdachte aangehouden. Hij had vermoedelijk een antisemitisch motief.

De vermoedelijke dader, verpleegkundestudent John Earnest, sloeg met een auto op de vlucht. Een medewerker van de grenspolitie, die op dat moment geen dienst had, schoot op de verdachte. Niet veel later kon de man zonder problemen worden ingerekend.

De slachtoffers, die een viering van het joodse paasfeest bijwoonden, zijn volgens de Amerikaanse media naar het Palomar Medical Center gebracht.

"De rabbijn werd in zijn hand geschoten. Ik heb begrepen dat geen van de andere verwondingen levensbedreigend zijn", zei burgemeester Steve Vaus de gemeente Poway tegen nieuwszender MSNBC. De gemeente valt bestuurlijk onder San Diego, een stad in het zuiden van de staat Californië.

'Het was iemand met haat in zijn hart'

Volgens Vaus had de dader een antisemitisch motief en heeft hij de synagoge doelbewust gekozen als doelwit. "Ik heb gehoord dat het iemand met haat in zijn hart was, iemand met haat jegens onze joodse gemeenschap."

De Amerikaanse president Donald Trump betuigde via Twitter zijn medeleven aan de slachtoffers.

Mogelijk manifest achtergelaten op website

The New York Times meldt dat agenten onderzoeken of de schutter een manifest heeft achtergelaten op de website 8chan. De tekst zou vol staan met haatdragende taal en antisemitische scheldwoorden.

De auteur van het manifest claimt geïnspireerd te zijn door de aanslagen van 15 maart in Christchurch. Bij schietpartijen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën vielen toen vijftig doden.

Exact een half jaar voor de aanval in San Diego opende een rechts-radicaal het vuur in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen bij deze schietpartij op 27 oktober 2018 om het leven. De schutter werd gepakt. Hij kan de doodstraf krijgen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak toen van het ernstigste antisemitische misdrijf in de geschiedenis van de VS.