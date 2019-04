Oliver North is opgestapt als bestuursvoorzitter van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA). Dat heeft de gepensioneerde marineofficier zaterdag bekendgemaakt.

Hij voegde eraan toe dat hij weg moet omdat hij kopstukken van de machtige Amerikaanse wapenlobby met meer dan vijf miljoen leden beschuldigde van financiële onfatsoenlijkheid.

In een brief die werd voorgelezen tijdens de jaarvergadering van de organisatie in Indianapolis zegt North, wiens ambtstermijn maandag afloopt, dat hij hoopte te worden herkozen. "Ik heb te horen gekregen dat dat niet zou gaan gebeuren", schreef de 75-jarige Vietnamveteraan, die in mei vorig jaar aantrad.

Zijn vertrek kwam nadat Wayne LaPierre, de algemeen directeur van de NRA, de bestuursleden schriftelijk had laten weten dat North probeerde hem weg te krijgen door te dreigen "schadelijke informatie" naar buiten te brengen. The Wall Street Journal publiceerde die brief vrijdag.