De minister-president van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, was persoonlijk niet op de hoogte dat de Sri Lankaanse inlichtingendienst waarschuwingen had gekregen voorafgaand aan de aanslagen op Eerste Paasdag.

Dat stelt de premier van Sri Lanka tegen de BBC. Volgens Wickremesinghe werd cruciale informatie doelbewust niet naar hem gecommuniceerd en werd hij "overal buiten gehouden".

"Als er enige informatie bekend was en we hadden niks gedaan, dan had ik direct mijn ontslag aangeboden. Maar wat kan je doen als je erbuiten gehouden wordt?", aldus de minister-president in gesprek met de Britse omroep.

Omdat Wickremesinghe naar eigen zeggen niet behoorde tot de groep mensen die de informatie vooraf te horen kreeg, is hij van mening dat hij zijn ontslag niet hoeft in te dienen, zoals de minister van Defensie en het hoofd van de politie al wel deden.

Enkele dagen na de aanslagen op Eerste Paasdag, waarbij zeker 321 mensen omkwamen toen er bommen ontploften nabij meerdere kerken en hotel, gaf de regering toe dat de inlichtingendiensten van Sri Lanka vooraf beschikten over specifieke aanwijzingen voor aanstaande aanslagen.

"Inmiddels is vastgesteld dat de inlichtingendiensten op de hoogte waren van een aanslag", zei defensieminister Ruwan Wijewardene dinsdag. De informatie zou volgens de minister echter alleen zijn verspreid "onder een klein aantal functionarissen".

Waarschuwingen voor aanslagen ook niet bekend bij president

President Maithripala Sirisena liet dinsdag weten dat de informatie over de ophanden zijnde aanslagen uit "het buitenland" afkomstig was en niet met hem gedeeld was. Hij zei dat hij "streng zal optreden" tegen de functionarissen die er wel van op de hoogte waren.

Hoewel de hoogste militairen volgens de president vooraf over informatie beschikten, lukte het ze niet om de zelfmoordaanslagen te voorkomen.

"Ik zal de politie en veiligheidstroepen de komende weken volledig herstructureren. Ik verwacht dat de hoofden van de defensie-instellingen binnen de komende 24 uur zullen worden vervangen", zei Sirisena op de televisie.

Wickremesinghe heeft een slechte relatie met Sirisena. Afgelopen oktober werd de premier zelfs ontslagen door de president, maar dat werd teruggedraaid door een rechtbank.