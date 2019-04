De Canadese hoofdstad Ottawa bereidt zich vrijdag voor op overstromingen. Aanhoudende regenbuien dreigen een gebied met honderden huizen te overspoelen.

Voertuigen met militairen arriveerden vrijdag in de stad om burgers te helpen bij het plaatsen van zandzakken. Regenbuien hebben ervoor gezorgd dat de Ottawa-rivier buiten zijn oevers treedt.

De dreigende overstroming heeft al geleid tot de noodtoestand in Ottawa. De weerdiensten voorspellen regenval van 35 millimeter in minder dan 24 uur tijd en dat terwijl de grond al nat is van eerdere buien.

In het nabijgelegen Quebec zijn al evacuaties geweest. Ruim duizend personen moesten hun huis verlaten. Een vrouw kwam om het leven toen ze met haar auto werd weggespoeld door het stijgende water.

Ook in Montreal, de grootste stad in de provincie Quebec en op Toronto na de grootste stad van het land, werd vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in afwachting van overstromingen, die daar dreigen door een combinatie van regenbuien en smeltende sneeuw.

Het water bedreigt ook een grote dam bij Bell Falls. Een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf dat de dam beheert, laat weten dat de situatie scherp in de gaten wordt gehouden. "Als de dam het begeeft, dan hebben de mensen in de omgeving minder dan een uur om weg te komen voordat het gebied onder water staat."

De Canadese premier Justin Trudeau sjouwt zandzakken in Quebec. (foto: AFP)