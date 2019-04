De Verenigde Naties hebben vrijdag aangekondigd onderzoek te gaan doen naar vermeende seksuele uitbuiting van slachtoffers van cycloon Idai in Mozambique.

Mensenrechtenorganisatie Human Right Watch kwam donderdag naar buiten met het bericht dat vrouwen in de getroffen gebieden gedwongen worden seks te hebben met lokale leiders in ruil voor voedsel.

Naar aanleiding van dit bericht heeft de VN kenbaar gemaakt snel te willen handelen en dat het een "zerotolerancebeleid" voert als het gaat om seksuele uitbuiting of seksueel misbruik.

Ook laat de organisatie weten dat het via "meerdere communicatiekanalen" duidelijk heeft gemaakt dat hulp gratis is en uitbuiting en misbruik onaanvaardbaar zijn. De VN heeft zijn hulpverleners en vrijwilligers al getraind om dit soort misstanden te signaleren.

Gedwongen tot seks voor een zak rijst

Human Right Watch sprak naar eigen zeggen met twaalf vrouwen in de centraal gelegen Mozambikaanse provincie Nhamatanda, die seksueel werden uitgebuit. Ook uit andere delen van Mozambique kreeg de organisatie dit soort meldingen.

De gemeenschapsleiders, die worden gelinkt aan de regeringspartij FRELIMO, lieten inwoners van Mozambique volgens Human Right Watch geld betalen om op lijsten te komen die toegang geven tot hulp. Daarbij zouden sommige leiders ook vrouwen dwingen om seks met hen te hebben in ruil voor een zak rijst, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Mozambique en Zimbabwe kampen nog altijd met de gevolgen van cycloon Idai en de daaropvolgende overstromingen. Ruim 1,8 miljoen mensen werden getroffen en ongeveer 1.000 mensen kwamen om het leven.

Daarna brak cholera uit in het gebied. Nog altijd helpen hulporganisaties honderdduizenden mensen aan onderdak, schoon drinkwater en medicijnen.

Tropische storm Kenneth aan land gekomen

Donderdagochtend kwam de tropische storm Kenneth aan land in het noorden van Mozambique. Het zou volgens meteorologen gaan om de krachtigste storm die het land ooit heeft geraakt.

Naar schatting 680.000 mensen worden bedreigd door de harde wind en enorme hoeveelheden regen die naar verwachting tot verwoestingen en overstromingen zullen leiden. Ongeveer 30.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Zeker één persoon is om het leven gekomen.

Kenneth zal naar verwachting enkele dagen boven het binnenland blijven, waardoor 1 meter regen wordt verwacht ten noorden van de stad Pemba. Dat is meer dan er gemiddeld in een jaar valt in die regio.