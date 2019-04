Een Amerikaanse rechter heeft de Russische spion Maria Butina vrijdag anderhalf jaar celstraf opgelegd, omdat ze voor de Russische overheid de Amerikaanse politiek probeerde te beïnvloeden.

Butina hoeft maar de helft van haar celstraf uit te zitten, omdat zij al negen maanden vastzit in de Verenigde Staten. Daarna mag de Russin van de rechter terug naar haar thuisland.

Butina zei vrijdag in de rechtbank dat het haar "diep speet" en ze smeekte de rechter om genade met haar te hebben.

Butina werd vorig jaar juli opgepakt in de Verenigde Staten, omdat ze "actief was als een niet geregistreerde Russische agente". De vrouw bekende in december dat ze deelnam aan een samenzwering en zegde toe samen te werken met het openbaar ministerie in de VS.

Door mee te werken aan het onderzoek hoopte de Russin een zwaardere straf te ontlopen. Butina kon vijf jaar cel krijgen. Haar advocaat had ingezet op maximaal zes maanden celstraf.

Butina wilde infiltreren bij Amerikaanse wapenlobby NRA

Butina probeerde in 2015 invloed te krijgen in de nieuwe regering. Haar ex-vriend Paul Erickson werkt voor de Republikeinse Partij en loopt de kans op tientallen jaren gevangenisstraf en hoge boetes.

Ze wilde ook infiltreren bij de wapenlobby NRA. Dat ze zich mogelijk op de NRA richtte, is gezien haar achtergrond niet verrassend. Ze zette zich in haar eigen land in voor wapenbezit door in 2013 de organisatie Right to Bear Arms op te zetten. Vanuit Rusland had ze al contacten met leden van de Amerikaanse lobbyorganisatie.

Butina zou zelfs een ontmoeting tussen de top van de NRA en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov hebben geregeld.

Met studentenvisum naar de VS

De vrouw heeft de Verenigde Staten meerdere keren bezocht. Geen enkele keer liet zij weten tijdens haar verblijf werkzaamheden voor de Russische regering te verrichten, wat volgens de Amerikaanse wet illegaal is.

Ze maakte er ook geen melding van toen ze met een studentenvisum naar de VS verhuisde.