Veiligheidsdiensten in Sri Lanka zijn vrijdag in een schietpartij terechtgekomen in Sainthamardu, een stad aan de oostkust van het land. De schietpartij ontstond tijdens een huiszoeking in het onderzoek naar de aanslagen op Eerste Paasdag.

Een legerwoordvoerder zegt dat er ook een explosie plaatsvond. Militairen kwamen onder vuur te liggen toen zij een gebouw betraden. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers.

Volgens de lokale media zijn zeven personen gearresteerd. De politie werkte samen met het leger bij de huiszoeking. Bij een andere huiszoeking in de stad Sammanthurai hebben de veiligheidsdiensten onder meer explosieven in beslag genomen. Ook toonden agenten op beelden vlaggen met witte tekens, die mogelijk verwijzen naar IS.

In verband met deze ontwikkelingen en zoekacties is voor heel Sri Lanka een uitgaansverbod ingesteld van 22.00 uur 's avonds (lokale tijd) tot zaterdagmorgen 4.00 uur.

Bij een reeks aanslagen kwamen op Eerste Paasdag zeker 253 mensen om het leven in Sri Lanka. Er zijn tot nu toe zeker 76 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen.

Nog 140 verdachten gezocht

President Maithripala Sirisena heeft vrijdag gezegd dat de autoriteiten nog 140 mensen zoeken. Zij zouden banden met Islamitische Staat (IS) hebben. De terreurgroep heeft de aanslagen eerder deze week opgeëist.

De negen aanslagplegers zijn volgens de autoriteiten opgegroeid in Sri Lanka. Zij zouden sinds 2013 banden met IS hebben. Sri Lanka vermoedt dat de lokale terreurbewegingen Thawheed Jama'ut en Jammiyathul Millathu Ibrahim achter de aanslagen zitten.

Het land heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in het delen van de inlichtingen. De explosies hadden volgens Sri Lanka voorkomen kunnen worden.

Drie Nederlanders omgekomen

Veruit de meeste dodelijke slachtoffers van de aanslagen waren Sri Lankanen, maar ook zeker 38 buitenlanders kwamen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Zo'n vijfhonderd mensen raakten gewond.

De spanningen zijn na de aanslagen steeds groot in Sri Lanka. De regering heeft gewaarschuwd dat nieuwe aanslagen mogelijk zijn. Door het hele land zijn bijna tienduizend militairen gestationeerd om zoekacties uit te voeren en religieuze gebouwen te beschermen.