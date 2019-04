De Amerikaanse president Donald Trump zegt vrijdag op Twitter dat de Verenigde Staten geen geld hebben betaald voor de de medische verzorging van de Amerikaanse student Otto Warmbier.

Noord-Korea presenteerde de Verenigde Staten eerder een rekening van 2 miljoen dollar (zo'n 1,8 miljoen euro).

Warmbier overleed in 2017 op 22-jarige leeftijd in zijn huis in Ohio, kort nadat hij ongeveer anderhalf jaar gevangen had gezeten in het stalinistisch bestuurde land.

De student was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid vanwege het stelen van een propagandavlag met daarop de voormalige leider Kim Jong-il afgebeeld.