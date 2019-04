Mijnwerkers in Botswana hebben een ongeslepen diamant gevonden die zo groot is als een tennisbal. De 1.758 karaat (eenheid van gewicht) diamant is de op een na grootste steen die ooit gevonden is op aarde, meldt diamantverkenner en mijnbedrijf Lucara Diamand Corp.

In 2015 vonden mijnwerkers in dezelfde mijn in Botswana een diamant van 1.111 karaat, die iets kleiner was dan een tennisbal. Deze steen was tot de recente ontdekking de op een na grootste diamant ooit gevonden.

De vondst uit 2015 was extra bijzonder omdat de titel daarvóór op naam van een diamant stond die in 1893 werd gevonden.

De grootste ruwe diamant die ooit op aarde is ontdekt, is de Cullinan. Die werd ontdekt in 1905 in Zuid-Afrika en was 3.106 karaat. De steen is gekloofd en geslepen in Amsterdam en verwerkt in Britse kroonjuwelen.

De grootste van deze geslepen stenen is de Grote Ster van Afrika. Deze geslepen diamant is echter niet de grootste ter wereld, dat is de Golden Jubilee, die in 1985 in Zuid-Afrika is gedolven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ruwe en geslepen diamanten.