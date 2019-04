Op twee universiteiten in de Amerikaanse stad Los Angeles is een quarantaine ingesteld nadat er een uitbraak van mazelen werd geconstateerd.

Het gaat om de University of California, Los Angeles (UCLA) en California State University, Los Angeles (Cal State LA). Bijna driehonderd mensen die symptomen vertonen of in aanraking zijn geweest met de ziekte, mogen voorlopig niet op de universiteitsterreinen komen.

De in quarantaine gestelde personen, voornamelijk studenten en medewerkers die op de campus wonen, zijn volgens het gezondheidsdepartement van de staat Californië blootgesteld aan de mazelen terwijl ze geen bewijs konden leveren dat ze zijn ingeënt tegen de ziekte.

In totaal zijn er 38 bevestigde besmettingsgevallen in de staat Californië, maar gezondheidsexperts vrezen dat dit getal nog sterk zal oplopen omdat de symptomen zich nog niet bij alle besmette personen hebben gemanifesteerd.

De Verenigde Staten hebben in 2019 nu al een recordaantal gevallen (695) van mazelen genoteerd sinds de ziekte in 2000 door het land als uitgebannen werd beschouwd, zo maakte de volksgezondheidsorganisatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) woensdag bekend.

De CDC stelt dat de heropleving van de ziekte vooral te wijten is aan de verspreiding van foutieve informatie over de veiligheid van vaccinaties.