Met windsnelheden tot 280 kilometer per uur is de tropische storm Kenneth aan land gegaan in het Afrikaanse Mozambique, meldt de nationale rampendienst van het land. Het zou volgens meteorologen gaan om de krachtigste storm die het land ooit heeft geraakt.

Naar schatting 680.000 mensen worden bedreigd door de harde wind en enorme hoeveelheden regen die naar verwachting tot verwoestingen en overstromingen zullen leiden. Ongeveer 30.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd.

Kenneth zal naar verwachting enkele dagen boven het binnenland blijven, waardoor 1 meter regen wordt verwacht ten noorden van de stad Pemba. Dat is meer dan er gemiddeld in een jaar valt in die regio.

Op de eilandengroep de Comoren voor de kust van Mozambique, waar de cycloon eerder donderdag overheen trok, vielen drie doden door het natuurgeweld.

Het Rode Kruis heeft de afgelopen dagen voorbereidingen getroffen voor de komst van Kenneth, zo meldt de hulporganisatie. Hulpverleners waarschuwen de bevolking en zorgen dat hulpgoederen klaarstaan.

Impact van vorige cycloon nog steeds zichtbaar

Met name Mozambique en Zimbabwe kampen nog altijd met de gevolgen van cycloon Idai en de daaropvolgende overstromingen. Ruim 1,8 miljoen mensen werden getroffen en ongeveer 1.000 mensen kwamen om het leven.

Daarna brak cholera uit in het gebied. Nog altijd helpen hulporganisaties honderdduizenden mensen aan onderdak, schoon drinkwater en medicijnen.

Volgens het Rode Kruis is inmiddels ruim 3 miljoen euro op Giro 7244 binnengekomen. Er is volgens de hulporganisatie nog ongeveer 24,5 miljoen euro nodig voor noodhulp en het voorkomen van ziektes.

De Wereldbank schat in dat cylcoon Idai tot ruim 2 miljard dollar (ongeveer 1,8 miljard euro) schade heeft geleid.