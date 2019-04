Noord-Korea heeft de Verenigde Staten een rekening van 2 miljoen dollar (zo'n 1,8 miljoen euro) gepresenteerd voor de medische verzorging van de Amerikaanse student Otto Warmbier, meldt The Washington Post donderdag.

Warmbier overleed in 2017 in zijn huis in Ohio op 22-jarige leeftijd, kort nadat hij ongeveer anderhalf jaar gevangen had gezeten in het stalinistisch bestuurde land.

De student was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid vanwege het stelen van een propagandavlag met daarop de voormalige leider Kim Jong-il.

De autoriteiten hadden hem in slechte gezondheid teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Warmbier is volgens zijn nabestaanden overleden aan hersenletsel als gevolg van mishandeling in het Aziatische land.

De dood van Warmbier was volgens Noord-Korea "een mysterie". Het land heeft altijd ontkend dat de student tijdens zijn detentie is mishandeld. De VS heeft het land beschuldigd van mishandeling.