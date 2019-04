In een mijntunnel in een zuidelijke regio in Peru, waar veel mijnwerkers hoog in het Andesgebergte graven naar gouderts, zijn maandag zeven mensen doodgeschoten, meldde het Peruaanse Openbaar Ministerie woensdag.

Alle zeven slachtoffers werden gevonden met schotwonden in hun hoofd in een tunnel in La Rinconada, een uitgestrekte goudmijnregio die bekendstaat om zijn wetteloosheid en moeilijke, vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden.

Volgens lokale media zijn er regelmatig schietpartijen, overvallen en moorden in het gebied. Er is weinig toezicht op de mijnbouw in La Rinconada en weinig politie.

Opeenvolgende regeringen in Peru proberen al jaren illegale mijnwerkers en (goud)mijnen aan te pakken en deze om te zetten naar door de overheid erkende bedrijven, de zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en arbeids- en milieuwetten.