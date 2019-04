De Verenigde Staten hebben in 2019 nu al een record aantal gevallen van mazelen genoteerd sinds de ziekte in 2000 door het land als uitgebannen werd beschouwd.

Dat heeft het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) woensdag bekendgemaakt. Inmiddels staat de teller op 695 besmettingen.

Het vorige record stond op 667 gevallen van mazelen. Dat was in 2014, toen vooral onder streng religieuze Amish in Ohio veel gevallen waren. Ook nu zijn de meeste besmettingsgevallen ontdekt in gemeenschappen met een lage vaccinatiegraad.

De heropleving van de besmettelijke ziekte is hoofdzakelijk te wijten aan de uitbraken in drukbevolkte steden als Washington D.C. en New York, aldus een verklaring van het CDC. Ook het toenemende wantrouwen van ouders om hun kinderen te vaccineren draagt bij.

In New York meldden ambtenaren op woensdag dat sinds oktober 390 gevallen waren geregistreerd, meestal onder kinderen in orthodoxe joodse gemeenschappen. "Hoe langer deze uitbraken voortduren, hoe groter de kans dat de mazelen opnieuw voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten", waarschuwde het agentschap.

Mazelen werd in 2000 als uitgebannen geregistreerd in de Verenigde Staten, voornamelijk vanwege de hoge dekkingsgraad van het vaccin tegen de ziekte. De laatste jaren is die dekkingsgraad echter afgenomen onder invloed van zogenoemde 'anti-vaxxers', mensen die geen vaccinaties laten uitvoeren op hun kinderen.