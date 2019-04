Ruim een maand nadat cycloon Idai over Mozambique, Zimbabwe en Malawi raasde, treft het Rode Kruis voorbereidingen voor de komst van een nieuwe cycloon die op de Afrikaanse oostkust afkoerst.

Naar verwachting komt cycloon Kenneth donderdagochtend aan land in het noorden van Mozambique. Ook Tanzania en de Comoren worden mogelijk getroffen. Momenteel bevindt de cycloon zich boven de Indische Oceaan.

Vrijwilligers van het Rode Kruis waarschuwen de lokale bevolking voor de komst van Kenneth en het risico op overstromingen als gevolg van de cycloon. Ook heeft de hulporganisatie voorraden van hulpgoederen in de regio klaargezet.

Volgens het Rode Kruis maken de autoriteiten op de Comoren, een eilandengroep tussen Madagaskar en Mozambique, zich met name zorgen over het eiland Moroni, dat precies in het pad van de cycloon ligt.

Cycloon Kenneth houdt noordelijke koers aan

Cycloon Kenneth houdt vooralsnog een noordelijkere koers aan dan cycloon Idai in maart. Volgens de voorspellingen komt de nieuwe cycloon in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado aan land. Idai vond in de nacht van 14 op 15 maart als eerste de havenstad Beira op zijn pad.

Cabo Delgado heeft de laatste anderhalf jaar herhaaldelijk te maken met terroristisch geweld. Radicale moslims hebben in die periode meerdere aanslagen op de lokale bevolking gepleegd. Ongeveer tweehonderd mensen werden gedood en duizenden werden uit hun huizen gejaagd.

Cabo Delgado is een gas- en olierijke provincie.

Impact van vorige cycloon nog steeds zichtbaar

Met name Mozambique en Zimbabwe kampen nog altijd met de gevolgen van cycloon Idai en de daaropvolgende overstromingen. Ruim 1,8 miljoen mensen werden getroffen en ongeveer 1.000 mensen kwamen om het leven.

Daarna brak cholera uit in het gebied. Nog altijd helpen hulporganisaties honderdduizenden mensen aan onderdak, schoon drinkwater en medicijnen.

Volgens het Rode Kruis is inmiddels ruim 3 miljoen euro op Giro 7244 binnengekomen. Er is volgens de hulporganisatie nog ongeveer 24,5 miljoen euro nodig voor noodhulp en het voorkomen van ziektes.

De Wereldbank schat in dat cylcoon Idai tot ruim 2 miljard dollar (ongeveer 1,8 miljard euro) schade heeft geleid.