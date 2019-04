De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die regelt dat inwoners uit de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk eenvoudiger een Russisch paspoort kunnen krijgen. Deze gebieden worden bestuurd door pro-Russische separatisten.

Volgens Poetin is het niet acceptabel dat de burgers in Donetsk en Loegansk geen rechten meer hebben. Hij voegt daaraan toe dat het niet bedoeld is als nieuw voor de net verkozen regering in Kiev. De 41-jarige komiek Volodymyr Zelensky won eerder deze maand de presidentsverkiezingen in Oekraïne.

De Oekraïense regering is niet gediend van de nieuwe wet. "Dit is een voortzetting van agressie en bemoeienis in onze binnenlandse zaken", aldus buitenlandminister Pavlo Klimkin.

Na het uitbreken van de burgeroorlog in 2014 kwamen separatisten in de twee oostelijke regio's in opstand tegen het Oekraïense bewind. Rusland zou de rebellen militair steunen.

Pro-Russische separatisten riepen later dat jaar middels een referendum de onafhankelijkheid van de regio's uit. Beide republieken worden tot op heden internationaal niet erkend. Oekraïne is vastbesloten om de macht weer over te nemen. Kiev wordt gesteund door de meeste westerse landen.

Sinds het ontstaan van het conflict zijn in deze regio's meer dan tienduizend mensen om het leven gekomen, zo schatte de VN in juni. Daarnaast zijn anderhalf miljoen mensen ontheemd.