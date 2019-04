Hooggeplaatste functionarissen van de Sri Lankaanse inlichtingendiensten hielden bewust informatie over de aanslagen op Eerste Paasdag achter. Dat heeft parlementsvoorzitter Lakshman Kiriella woensdag gezegd.

"Een aantal topfunctionarissen verborg de inlichtingen in kwestie opzettelijk. De informatie was er, maar de top van het veiligheidsapparaat nam niet de benodigde acties", aldus Kiriella, die ook minister van Ondernemerschap is.

Volgens Kiriella leverden de Indiase inlichtingendiensten op 4 april informatie over ophanden zijnde aanslagen. Die werden op 7 april besproken in de Sri Lankaanse nationale veiligheidsraad, waar de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena bij aanwezig zou zijn geweest.

De aanslagen zouden "zeker zeven tot acht jaar" lang zijn gepland, zei Sarath Fonseka, oud-legerchef en nu minister van Regionale Ontwikkeling tegen het parlement.

Volgens de Sri Lankaanse regering zit een radicaalislamitische groep achter de aanslagen op drie katholieke kerken en drie hotels op Eerste Paasdag.

De leden kwamen uit welgestelde milieus en sommigen van hen waren "best goed opgeleide mensen", aldus defensiestaatssecretaris Ruwan Wijewardene. Een van de daders studeerde in Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Autoriteiten beschuldigen splintergroepering

Eerder werd aangenomen dat dit de Nationale Thowheed Jamaath (NTJ) was, maar het lijkt nu om een splinterorganisatie van die groepering te gaan. Volgens de autoriteiten blies de leider van de splintergroep zich op bij een van de getroffen hotels.

Er zouden negen zelfmoordterroristen betrokken zijn geweest bij de aanslagen. De autoriteiten zeggen acht van hen te hebben geïdentificeerd. Een van hen was een vrouw.

De Amerikaanse inlichtingendiensten, die de Sri Lankaanse autoriteiten helpen bij het onderzoek, hebben woensdag gezegd dat er waarschijnlijk meer terroristische aanslagen worden voorbereid in het Zuid-Aziatische land.

Tientallen gewonden overleden

Het aantal mensen die zijn omgekomen bij de serie bomaanslagen in Sri Lanka van afgelopen zondag is naar 359 gestegen, meldde de Sri Lankaanse politie woensdag.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in ziekenhuizen 38 mensen overleden aan hun verwondingen, meldde de politie. Meer dan vierhonderd gewonden worden nog verzorgd in de ziekenhuizen. Velen verkeren nog in kritieke toestand.

Volgens het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevinden zich 34 buitenlanders onder de dodelijke slachtoffers. Veertien buitenlanders worden nog vermist.

Er kwamen drie Nederlanders om het leven bij de aanslagen, die inmiddels ook zijn opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Om die claim te ondersteunen, publiceerde IS een foto waarop de daders zouden zijn afgebeeld.

De precieze rol die IS zou hebben gespeeld is nog onduidelijk. Staatssecretaris Wijewardene zei woensdag dat de aanslagplegers aan IS verbonden waren "door hun ideologie en misschien door financiering". Die laatste mogelijkheid wordt nog onderzocht.

Meer dan zestig arrestaties

De Sri Lankaanse politie heeft meer dan zestig mensen gearresteerd wegens hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen. Volgens premier Ranil Wickremesinghe zijn er nog altijd verdachten op de vlucht en zijn zij in het bezit van explosieven.

De leider van de groep zou zich hebben opgeblazen bij een van de getroffen hotels, liet de regering woensdag weten.

Een eerdere versie van dit artikel meldde dat er meer dan honderd mensen waren gearresteerd. Dat bleek gebaseerd op foutieve informatie en is aangepast naar meer dan zestig.