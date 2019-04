Het aantal mensen dat is omgekomen bij de serie bomaanslagen in Sri Lanka afgelopen zondag is gestegen naar 359. Dat meldt de Sri Lankaanse politie woensdag.

De politie gaf geen verdere informatie over de identiteit van de slachtoffers. Of er meer Nederlandse slachtoffers zijn gevonden, is nog niet bekend.

Ook is niet bekend of het dodental is bijgesteld omdat er nieuwe doden gevonden zijn of dat er gewonden aan hun verwondingen zijn overleden.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken bevinden zich 34 buitenlanders onder de dodelijke slachtoffers. Veertien buitenlanders worden nog vermist. Drie Nederlanders kwamen om het leven bij de aanslagen, die inmiddels ook zijn opgeëist door terreurorganisatie IS.

Politie heeft zestig mensen opgepakt

Volgens de Sri Lankaanse regering zit een radicaal-islamitische groep achter de aanslagen op drie katholieke kerken en drie hotels op Eerste Paasdag. Dinsdag werden de bomaanslagen opgeëist door Islamitische Staat.

De politie in Sri Lanka heeft dinsdagavond nog eens achttien verdachten opgepakt. In totaal zijn er zestig mensen gearresteerd. Volgens premier Ranil Wickremesinghe zijn er nog altijd verdachten op de vlucht, die in bezit zijn van explosieven.