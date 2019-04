De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zijn gevangenisstraf wegens corruptie flink verkort zien worden.

De 73-jarige Lula werd tot tweemaal toe veroordeeld voor corruptie en witwassing. Momenteel zit de oud-president een gevangenisstraf uit van twaalf jaar, maar die wordt nu verkort naar acht jaar en tien maanden.

De op-een-na hoogste rechtbank van Brazilië besloot tot de strafvermindering, omdat het tot de conclusie kwam dat de opgelegde celstraf te zwaar was.

Door de strafvermindering, in combinatie met de celstraf die hij al heeft uitgezeten, kan de oud-president dit jaar nog beroep doen op verdere verlichting van zijn veroordeling. Zo kan hij in september een aanvraag doen om alleen 's nachts in een cel te moeten verblijven en overdag vrij rond te kunnen lopen.

De linkse politicus is in de tweede zaak tegen hem in beroep gegaan tegen de celstraf van nog eens twaalf jaar en elf maanden. Als ook die straf gereduceerd wordt, komt hij pas in aanmerking voor vervroegde of gedeeltelijke vrijlating.

Populaire oud-president na termijn veroordeeld voor corruptie

Lula kwam in de problemen toen aan het licht kwam dat hij een luxe strandhuis had aangenomen van een bedrijf. In ruil daarvoor bevoordeelde de president tijdens zijn ambtstermijn dat bedrijf bij het uitbesteden van klussen.

De Braziliaanse oud-president heeft altijd volgehouden nooit iets verkeerd te hebben gedaan. Hij stond tussen 2003 en 2010 aan het hoofd van de regering in het Zuid-Amerikaanse land. In die periode drong hij de armoede in Brazilië succesvol terug, wat hem veel populariteit opleverde.