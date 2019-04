De inlichtingendiensten van Sri Lanka beschikten over specifieke aanwijzingen voor aanstaande aanslagen, stelt premier Ranil Wickremesinghe dinsdag, twee dagen na een reeks aanslagen waarbij in Sri Lanka zeker 321 mensen zijn omgekomen.

In het kort Dodental aanslag Sri Lanka staat dinsdag op 321

Drie Nederlanders onder de dodelijke slachtoffers

IS eist verantwoordelijkheid op, regering beschuldigt radicaalislamitische groepering NTJ

Onderzoek naar aanslagplegers loopt nog

"Inmiddels is vastgesteld dat de inlichtingendiensten op de hoogte waren van een aanslag", zei ook defensieminister Ruwan Wijewardene dinsdag. De informatie zou volgens de minister echter alleen zijn verspreid "onder een klein aantal functionarissen".

De Indiase inlichtingendienst zou de Sri Lankaanse collega's twee uur voor de eerste aanslag hebben gewaarschuwd voor een specifieke dreiging met betrekking tot kerken, aldus meerdere bronnen van het Sri Lankaanse ministerie van Defensie en een bron binnen de Indiase overheid.

Sri Lanka werd zondag tijdens Eerste Paasdag opgeschrikt door acht aanslagen, waarbij tot nu toe 321 doden zijn gevallen. Het ging om aanslagen op drie hotels en meerdere kerken.

President gaat veiligheidsapparaat herstructureren

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena liet dinsdag weten dat de informatie over de ophanden zijnde aanslagen uit "het buitenland" afkomstig was en niet met hem gedeeld was. Hij zei dat hij "streng zal optreden" tegen de functionarissen die er wel van op de hoogte waren.

Hoewel de hoogste militairen volgens de president vooraf over informatie beschikten, lukte het ze niet om de zelfmoordaanslagen te voorkomen.

"Ik zal de politie en veiligheidstroepen de komende weken volledig herstructureren. Ik verwacht dat de hoofden van de defensie-instellingen binnen de komende 24 uur zullen worden vervangen", zei Sirisena op de televisie.

Link met IS wordt onderzocht

Er zijn sinds zondag veertig arrestaties verricht. Premier Wickremesinghe meldde dinsdag dat er alleen Sri Lankanen zijn opgepakt, maar dat het mogelijk om Syriëgangers gaat.

Volgens de premier zijn aan aantal arrestanten in het buitenland geweest. De terroristische organisatie Islamitische Staat heeft eerder op dinsdag de aanslag opgeëist en een foto met daarop acht mannen naar buiten gebracht.

Zeven mannen op de foto zijn gemaskerd. Zij zouden de aanslagplegers zijn. De andere man op de foto zou het brein achter de aanslagen zijn. De Sri Lankaanse regering maakte eerder bekend dat de aanslagen het werk waren van zeven zelfmoordterroristen.

De regering verdenkt de lokale radicaalislamitische groepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ) van de aanslagen, maar die zou hulp hebben gekregen van een internationaal netwerk van terroristen. De link met IS wordt onderzocht. Volgens de premier verloopt het onderzoek voorspoedig.

Premier waarschuwt voor nieuwe aanslagen

Volgens Wickremesinghe is de dreiging in het land niet voorbij. "De veiligheidsdiensten houden teruggekeerde Syriëgangers goed in de gaten, maar er zouden mogelijk nog verdachten met explosieven op de vlucht zijn", zei de premier dinsdag. Ook zou er zondag nog een aanslag op een vierde hotel zijn verijdeld.

Dinsdag werd er een massale begrafenis gehouden voor slachtoffers van de aanslagen. De aartsbisschop van het land leidde de dienst, die werd bewaakt door veiligheidsdiensten. Hij drong er bij andere kerken op aan om "herdenkingsdiensten uit te stellen in verband met de vrees voor meer aanslagen".

Vanwege de voortdurende dreiging is in het land de noodtoestand afgekondigd, waardoor de politie en het leger meer bevoegdheden hebben om mensen aan te houden en op te sluiten.

Ook geldt er een avondklok op het eiland. Dat houdt in dat niemand zich tussen 20.00 uur en 4.00 uur op straat mag begeven.