Het hooggerechtshof in Myanmar heeft dinsdag het hoger beroep van twee journalisten van persbureau Reuters afgewezen. Het duo Wa Lone (33) en Kyaw Soe Oo (29) kreeg in september zeven jaar cel opgelegd omdat ze geheime overheidsdocumenten in handen hadden.

De journalisten kunnen nu niet meer in hoger beroep gaan. "Ze zijn veroordeeld tot zeven jaar en die uitspraak verandert niet. Het beroep is afgewezen", zei een rechter van het hof in hoofdstad Nay Pyi Taw. In de rechtbank waren ook veel diplomaten en waarnemers aanwezig.

De mannen deden onderzoek naar de dood van tien Rohingya, de moslimminderheid in het land. Ze zouden de documenten daarbij illegaal hebben bemachtigd. Aanhangers denken dat het duo in de val is gelokt. Ze zouden de geheime informatie van agenten hebben gekregen en zijn daarna onmiddellijk opgepakt.

Het hooggerechtshof veegde het hoger beroep van de mannen echter van tafel.

Duo won Pulitzer voor Rohingya-verhalen

Wa Lone en Kyaw Soe Oo zitten sinds hun arrestatie in december 2017 al zestien maanden vast. Het duo was dinsdag niet bij de uitspraak. Hun echtgenotes waren wel naar het hof gekomen.

Voor hun verhalen over de onderdrukking van de Rohingya wonnen Wa Lone en Kyaw Soe Oo vorige week een Pulitzer, de belangrijkste journalistieke prijs in de Verenigde Staten.