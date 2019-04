Het dodental als gevolg van de aanslagen op Eerste Paasdag in Sri Lanka is gestegen naar 310, nadat nog eens twintig mensen aan hun verwondingen zijn bezweken. Het aantal gewonden staat daardoor nu op 480, zo heeft de Sri Lankaanse politie dinsdag bekendgemaakt.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn opnieuw meerdere mensen opgepakt in verband met de aanslagen. In totaal zijn er sinds zondag veertig arrestaties verricht, aldus de politie.

Dinsdagochtend is ook de noodtoestand ingegaan, waardoor de politie en het leger meer bevoegdheden hebben om mensen aan te houden en op te sluiten. Ook geldt er een avondklok op het eiland. Dat houdt in dat niemand zich tussen 20.00 uur en 4.00 uur op straat mag bevinden. Dinsdag is een dag van nationale rouw in Sri Lanka.

Het Aziatische land werd zondagochtend getroffen door in totaal acht aanslagen op drie kerken en meerdere hotels. Volgens de regering zit de radicaalislamitische groepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ) hierachter. Volgens de regering van Sri Lanka kregen de aanslagplegers hulp van een internationaal netwerk van terroristen.

Drie Nederlanders omgekomen bij aanslagen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandagavond bekend dat nog eens twee Nederlanders zijn geïdentificeerd als slachtoffers van de aanslagen. Het gaat om een 48-jarige vrouw en een twaalfjarig meisje. Ze zouden moeder en dochter zijn.

Het totale aantal Nederlanders die om zijn gekomen bij de aanslagen kwam daarmee op drie. Eerder was al bekend dat een 54-jarige vrouw was omgekomen bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Zij was met haar man en kinderen op vakantie in het land.

De drie Nederlandse slachtoffers kwamen om bij dezelfde bomaanslag, in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. Alle drie de slachtoffers woonden in het buitenland.