Nog eens twee Nederlanders zijn maandag geïdentificeerd als slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka van afgelopen zondag.

In het kort Nog twee Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd

Moeder (48) en dochter (12) hadden dubbele nationaliteit

Aantal Nederlandse slachtoffers nu op drie

Bijna 300 doden door aanslagen Sri Lanka

Kerken en hotels waren het doelwit

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers van de aanslagen op drie. In totaal kwamen bijna driehonderd mensen om.

Het gaat om een 48-jarige vrouw en een twaalfjarig meisje. Ze zouden moeder en dochter zijn. Beiden hadden naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit. Het ministerie heeft niet laten weten welke nationaliteit dat is.

Eerder was al bekend dat een 54-jarige vrouw was omgekomen bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Zij was met haar man en kinderen op vakantie in het land.

De drie Nederlandse slachtoffers kwamen om bij dezelfde bomaanslag, in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. Alledrie de slachtoffers woonden in het buitenland.

Dodental aanslagen richting driehonderd

Sri Lanka werd zondagochtend getroffen door in totaal acht aanslagen op drie kerken en meerdere hotels. Hierbij zijn ten minste 290 doden gevallen, onder wie dus drie Nederlanders. Ook zijn er zeker vijfhonderd gewonden gevallen.

Volgens de regering zit de radicaal-islamitische groepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ) achter de aanslagen. Inmiddels zijn al 24 verdachten aangehouden. Volgens de regering van Sri Lanka kregen de aanslagplegers hulp van een internationaal netwerk van terroristen.