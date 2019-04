Vijf miljardairs in Algerije, onder wie de rijkste man van het land, zijn opgepakt en voor de rechtbank verschenen voor hun aandeel in een grootschalige corruptiezaak.

Volgens de staatstelevisie in het Noord-Afrikaanse land zijn de vijf direct na hun arrestatie naar de rechtbank gebracht, waar ze de aanklachten hebben aangehoord.

Onder de vijf miljardairs is Issad Rebrab, die wordt beschouwd als de rijkste man van Algerije. De zakenman is vooral actief in de voedsel- en suikerindustrie. De vier anderen zijn broers van de machtige en rijke familie Kouninef.

Volgens de staatstelevisie hebben de vijf nauwe banden met de onlangs afgetreden president Abdelaziz Bouteflika. Die legde onlangs zijn taken neer. Dit deed hij na weken van massale protesten tegen zijn aanblijven.

De Algerijnse legerleider, generaal Gaid Salah, stelde vorige week al dat "corrupte leden van de elite" binnenkort gearresteerd zouden worden. Er zou door hen onder meer overheidsgeld verduisterd zijn.

Begin juli staan er nieuwe presidentsverkiezingen gepland in Algerije, waar een definitieve opvolger voor Bouteflika gekozen zal worden. Tot die tijd is er een waarnemende regering ingesteld en handhaaft het leger de orde in het land.