Bij een kerk in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo heeft maandag opnieuw een explosie plaatsgevonden. Dat gebeurde volgens een getuige van persbureau Reuters terwijl de explosieven opruimingsdienst daar actief was.



De kerk zou zondag het doelwit zijn geweest van een aanslag. De explosie van maandag zou in een busje zijn geweest. Het is onduidelijk of daar een explosief voortijdig is afgegaan.