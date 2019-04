De 41-jarige komiek Volodymyr Zelensky heeft volgens de exitpoll 73,2 procent van de stemmen gekregen tijdens de Oekraïense presidentsverkiezingen.

Zijn tegenstander, zittend president Petro Poroshenko, heeft tot nu toe 25,3 procent van de stemmen gekregen.

Het zijn de eerste presidentsverkiezingen in Oekraïne sinds de onrustige machtswisseling in 2014. Op het spel staat de leiding van een land waar in het oosten al vijf jaar een oorlog woedt, en waarvan in 2014 de Krim werd geannexeerd door Rusland.

Zelensky won eerder deze maand al de eerste ronde van de verkiezingen in het Oost-Europese land. Omdat toen de drie kandidaten, Julia Tymoshenko, Petro Poroshenko en Zelensky samen niet meer dan de helft van de stemmen kregen, volgde zondag een tweede ronde om te bepalen wie de nieuwe president van Oekraïne wordt.

Poroshenko gaf zijn ruime nederlaag snel toe. Hij verklaarde volgende maand plaats te maken voor de onervaren Zelensky en feliciteerde hem met de zege. De multimiljonair zei alleen het presidentieel kantoor te verlaten, niet de politiek.

Hij gaat zich nu richten op de parlementsverkiezingen in oktober. "We hebben gezamenlijke inspanningen nodig om het land te verdedigen", zei Poroshenko. Ook waarschuwde hij nog eens voor de Russische agressie.

De stemgerechtigde Oekraïners rekenden vooral af met Porosjenko omdat deze de beloftes een eind te maken aan de corruptie en de oorlog in de Donbas-regio niet is nagekomen. Bovendien zucht de bevolking onder de almaar stijgende prijzen en de steeds lagere levensstandaard.

Zelensky is acteur en komiek van beroep en had voor de Oekraïense verkiezingen geen politieke ervaring. In een populaire Oekraïense televisieserie speelt Zelensky een docent die plotseling president wordt. In de serie probeert hij naar voren te brengen dat hij de strijd aan wil gaan met corruptie in Oekraïne.