24 mensen zijn in verband met de aanslagen in Sri Lanka van zondagochtend aangehouden. Zondagavond werd een explosief gevonden op het vliegveld van de hoofdstad Colombo. Dit explosief is onschadelijk gemaakt, laat de Sri Lankaanse politie aan de nieuwssite Newsfirst weten.

In het kort Zeker 290 doden

500 gewonden gemeld

Eén Nederlandse dode bevestigd

Drie rooms-katholieke kerken en drie vijfsterrenhotels getroffen

Aanslagen nog niet opgeëist

24 aanhoudingen verricht

In totaal vonden er zondag in Sri Lanka acht aanslagen plaats. Hierbij vielen zeker 290 doden, onder wie een 54-jarige Nederlandse vrouw, en 500 gewonden. De omgekomen Nederlandse woonde in het buitenland, maar niet in Sri Lanka.

Eerder werden er op zondag al zeven mensen aangehouden bij een politie-inval. Hierbij zijn drie agenten omgekomen door een zelfmoordaanslag.

Op het vliegveld van Colombo werd zondagavond ook een explosief gevonden. Dit explosief is direct onschadelijk gemaakt. Hierbij vielen voor zover bekend geen gewonden.

Zeker 35 buitenlandse slachtoffers

Volgens het National Hospital in Colombo zijn er zeker 35 buitenlandse slachtoffers gevallen, meldt de Sri Lankaanse nieuwssite Newsfirst. De buitenlanders die bij de aanslagen zijn omgekomen, zijn afkomstig uit Denemarken, China, de Verenigde Staten, Japan, Pakistan, Marokko, India, Bangladesh en Nederland.

Of meer Nederlanders zijn getroffen door de aanslagen, is vooralsnog onbekend. De branchevereniging Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) meldt in ieder geval dat er geen slachtoffers zijn bij een van de aangesloten reisbureaus, waaronder TUI en Thomas Cook.

282 Nederlanders meldden zich veilig via Ikbenveilig.nl

Het Rode Kruis had de website Ikbenveilig.nl zondagochtend opengesteld, zodat Nederlanders op Sri Lanka kunnen laten weten dat ze veilig zijn.

Omgekeerd kan het thuisfront gericht zoeken op namen van familieleden of vrienden die in het getroffen gebied zijn. Er waren even na 20.00 uur 282 matches, mensen die in Sri Lanka aanwezig waren en aan hun naasten lieten weten in orde te zijn.

De site Ikbenveilig.nl gaat open bij grote rampen en calamiteiten om de communicatie in vaak chaotische toestanden makkelijker te maken.

Eerste explosies rond 10.00 uur gemeld

De eerste explosies in Sri Lanka werden rond 10.00 uur lokale tijd (6.30 uur Nederlandse tijd) gemeld. Deze aanslagen vonden plaats in een kerk in de wijk Katuwapitiya in Negombo, ten noorden van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo.

In kerken in Kochchikade, aan de westkust, en Batticaloa, aan de oostkust, gingen eveneens explosieven af. Vanwege Pasen was het druk in de kerken.

Ook in drie hotels in het centrum van Colombo gingen explosieven af. Het ging om de hotels Shangri-La, Kingsbury en Cinnamon Grand. In die hotels zouden veel buitenlandse toeristen verblijven.

In Cinnamon Grand ging een explosief af in het restaurant op de begane grond, zo meldt het hotel via Twitter. Op wat voor plekken de explosies in de andere hotels plaatsvonden, is nog niet bekend.

Later kwamen nog de drie genoemde agenten om bij de zelfmoordaanslag naar aanleiding van een politie-inval.

Reisadvies Sri Lanka aangepast

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondagochtend het reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt vanwege de veiligheidsrisico's.

Het ministerie adviseert mensen die op Sri Lanka zijn de omgeving van de aanslagen te mijden en de instructies van de plaatselijke autoriteiten op te volgen. Ook moeten toeristen rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen rond het vliegveld. Het vliegveld is wel open, maar volgens het ministerie moeten reizigers vier uur voor vertrek aanwezig zijn.

Ten slotte is er in Sri Lanka een avondklok ingesteld. Dit houdt in dat niemand tussen 20.00 uur en 4.00 uur op straat mag zijn.

Het ministerie heeft ook een noodnummer geopend voor vragen over de aanslagen.

Sri Lankaanse autoriteiten spreken van terreurdaad

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar de Sri Lankaanse autoriteiten spreken van een "terreurdaad" waar "extremistische groeperingen" verantwoordelijk voor zouden zijn. Dat heeft de Sri Lankaanse minister van Defensie laten weten.

De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering van radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.

De politie zou tien dagen geleden al landelijk hebben gewaarschuwd voor aanslagen op belangrijke kerken.

Premier Sri Lanka: Er waren aanwijzingen voor aanslagen

De Sri Lankaanse premier Ranil Wickremesinghe gaf toe dat de regering wel degelijk vooraf over belangrijke informatie over geplande aanslagen beschikte. De informatie zou niet zijn gedeeld met ministers.

Premier Wickremesinghe zei dat er niet adequaat op de aanslagen informatie gereageerd is. Ook sprak hij over een onderzoek dat wordt ingesteld om vast te stellen hoe de cruciale informatie precies is gebruikt.