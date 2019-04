In Sri Lanka hebben op zondagochtend in totaal acht aanslagen plaatsgevonden op drie kerken en meerdere hotels. Hierbij zijn ten minste 207 doden gevallen, waaronder één Nederlander. Ook zijn er zo'n 450 gewonden gevallen. Dit is wat we weten over de aanslagen.

Eerste meldingen over explosies kwamen rond 10.00 uur binnen

De eerste berichten over de explosies kwamen binnen rond 10.00 uur lokale tijd (6.30 uur Nederlandse tijd).

De eerste aanslagen vonden plaats in een kerk in de wijk Katuwapitiya in Negombo, ten noorden van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo. Volgens lokale autoriteiten vielen hier zo'n vijftig doden. Ook gingen er explosieven af in kerken in Kochchikade, aan de westkust, en Batticaloa, aan de oostkust. In verband met paasvieringen was het erg druk in de kerken.

Ook in drie hotels in het centrum van Colombo vonden explosies plaats: in Shangri-La, Kingsbury en Cinnamon Grand. In deze hotels verbleven veel buitenlandse toeristen.

In Cinnamon Grand ging volgens het hotel een explosief af in het restaurant op de begane grond. Waar de ontploffingen in de andere hotels precies plaatsvonden, is nog niet bekend.

Een paar uur later vond een explosie plaats in Dehiwela, in de buurt van Colombo. De grote explosie vond plaats in een hotel in de buurt van een dierentuin die direct na de explosie de deuren sloot.

De achtste en laatste explosie vond plaats in de buitenwijk Dematagoda in Colombo. Tijdens een politie-inval vond een zelfmoordaanslag plaats waarbij drie Sri Lankaanse politieagenten om het leven kwamen. In totaal werden zeven personen aangehouden. Zij zitten nog vast.

Zeker 207 doden, onder wie één Nederlander

Bij de aanslagen zijn volgens de Sri Lankaanse autoriteiten zeker 207 mensen omgekomen. Ook zijn er 450 gewonden te betreuren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde zondagmiddag dat onder de dodelijke slachtoffers één Nederlander is. Het gaat om een 54-jarige vrouw die in het buitenland woonde, maar niet in Sri Lanka.

Naast de Nederlandse vrouw zijn ook vijf andere buitenlandse slachtoffers geïdentificeerd, onder wie twee Turken, twee Chinezen en één Portugees.

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo gebracht. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren.

Sri Lankaanse autoriteiten spreken van 'terreurdaad'

Hoewel de aanslagen nog door niemand zijn opgeëist, spreken de autoriteiten van Sri Lanka wel van een "terreurdaad". Volgens hen zouden "extremistische groeperingen" hiervoor verantwoordelijk zijn.

De Sri Lankaanse minister van Defensie zei zondag dat de National Thoweeth Jama'ath (NTJ) de aanslagen gepland zou hebben. De NTJ is een groep radicale moslims die afgelopen jaar ook al verantwoordelijk werden gehouden voor verschillende daden. Zo zouden ze eerder verscheidene boeddhistische beelden hebben vernield.

De Sri Lankaanse politie waarschuwde tien dagen geleden al op landelijk niveau voor aanslagen op belangrijke kerken.

Nederlands reisadvies voor Sri Lanka aangepast, veel reizen geannuleerd

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken paste op zondagochtend al het reisadvies voor Sri Lanka aan. Reizigers werden verzocht de omgeving van de aanslagen te mijden en instructies van de lokale politie op te volgen. Ook op het vliegveld zouden toeristen rekening moeten houden met extra veiligheidsmaatregelen.

Op de website Ikbenveilig.nl van het Rode Kruis, kunnen Nederlandse reizigers die zich in een rampgebied bevinden, zichzelf veilig melden voor hun naasten. Inmiddels hebben 563 Nederlanders zich veilig gemeld.

Wereldleiders zeggen geschokt te zijn

De premier van Sri Lanka Ranil Wickremasinghe heeft de acht aanslagen sterk veroordeeld.

Ook andere staatshoofden spraken hun afschuw uit over de gebeurtenissen. De Nederlandse minister-president Mark Rutte reageerde via Twitter op het nieuws. "Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken op deze Eerste Paasdag. Gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden."

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president Donald Trump zeiden na de aanslagen "erg mee te leven" met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Tevens sprak de paus zich in zijn paastoespraak op zondag uit over de gebeurtenissen. Hij sprak onder meer van "wreed geweld" en zei zich verbonden te voelen met alle slachtoffers.