"Onze Singalese vrienden zaten in het hotel Shangri-La in Colombo net aan het paasontbijt toen er een explosie was. We hoorden dat ze allemaal dood zijn. Het is rampzalig wat er gebeurd is. De mensen hier waren na het einde van de burgeroorlog in 2009 juist zo hoopvol en op de toekomst gericht.'' Dat zegt David Bijker van Bijker Film & TV die in Sri Lanka is voor filmopnamen vanuit de plaats Bentota, net ten zuiden van de hoofdstad Colombo.



Zijn vrouw Louisa en drie kinderen verblijven op een andere plaats op Sri Lanka. Ze hadden net ingecheckt in een hotel in de stad Negombo toen daar een aanslag was op een kerk. "Ze mag nu het hotel niet meer uit'', zegt Bijker die telefonisch contact met haar heeft gehad.



Er staat politie voor de deur en niemand kan er naar binnen "Ze is heel erg geschrokken. Ze hoorde dat er bekenden van haar zijn overleden. Het is heel jammer dat we nu als gezin niet bij elkaar kunnen zijn'', zegt Bijker. Hij komt al twintig jaar in Sri Lanka en is nauw betrokken bij een kindertehuis nabij de stad Kandy dat in 2001 is opgericht voor oorlogskinderen.