Bij aanslagen op drie kerken en drie luxe hotels in Sri Lanka zijn zondag zeker 138 mensen om het leven gekomen en vierhonderd mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten. De Srilankaanse regering gaat ervan uit dat de aanslagen gecoördineerd waren.

Mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog op.

Onder de slachtoffers zouden volgens persbureau AFP ten minste negen buitenlanders zijn. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt de situatie "op de voet te volgen" en uit te zoeken of er Nederlanders betrokken zijn bij de aanslag. Het ministerie heeft een noodnummer geopend voor vragen over de aanslagen.

Ook reisbureaus TUI en Thomas Cook weten nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de aanslagen in Sri Lanka, maar zeggen het uit te zoeken. De gasten van deze reisorganisaties zijn in elk geval niet ondergebracht in de hotels die doelwit waren van de aanslagen, zeiden de woordvoerders.

Eerste meldingen van explosies rond 10.00 uur

De eerste berichten over de explosies kwamen binnen rond 10.00 uur lokale tijd (06.30 uur Nederlandse tijd).

De aanslagen vonden onder meer plaats in een kerk in Katuwapitiya, ten noorden van Colombo. Volgens de plaatselijke politie vielen alleen daar al vijftig doden, meldt persbureau Reuters. Ook in kerken in Kochchikade en Batticaloa, aan de oostkust, gingen explosieven af. Vermoedelijk vielen bij de aanslagen in beide kerken zo'n 26 doden. Vanwege Pasen en de mis was het druk in de kerken.

Ook in drie luxe hotels in het centrum van Colombo gingen explosieven af. De aanslagen zijn gemeld in de hotels Shangri-La, Kingsbury en Cinnamon Grand. In die hotels zouden veel buitenlandse toeristen komen.

In de Cinnamon Ground ging een explosief af in het restaurant op de begane grond, zo meldt het hotel via Twitter. Waar de ontploffingen in de andere hotels plaatsvonden, is nog niet bekend.

Autoriteiten reageren op aanslagen

De gewonden zijn gebracht naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren. Alle openbare scholen gaan twee dagen dicht.

De Sri Lankaanse regering houdt zondag een noodbijeenkomst. De premier Ranil Wickremasinghe heeft de "lafhartige aanslagen" op drie kerken en drie luxe hotels in zijn land veroordeeld. Het is voor het eerst dat formeel wordt gesproken over aanslagen.

Waarschuwingen voor zelfmoordaanslagen op belangrijke kerken

Het Franse persbureau AFP zegt een tien dagen oude waarschuwing te hebben gezien voor zelfmoordaanslagen op belangrijke kerken. De politie zou die waarschuwing landelijk hebben laten uitgaan.

De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.

Sri Lanka kent christelijke minderheid

Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken. Het aantal katholieken wordt geschat op 1,2 miljoen van de totale bevolking van zo'n 21 miljoen.

De meerderheid van de inwoners van Sri Lanka is boeddhistisch, ongeveer 70 procent. Zo'n 12 procent is Hindoe en 10 procent moslim.

Vorig jaar waren er zo'n 86 meldingen van discriminatie, bedreigingen en geweld tegen christenen, aldus het National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL), die meer dan tweehonderd kerken representeert in het land.

Aanslag is nog niet opgeëist

De aanslag is nog niet opgeëist. Het land was tot 2009 in oorlog met seperatisten van de etnische minderheid Tamil, die tientallen jaren de strijd aangingen voor een eigen staat in het noorden en oosten van Sri Lanka.

Naar verluidt kwamen toen door het bijbehorende geweld ruim 75.000 mensen om het leven.

Een van de kerken waar een explosie plaatsvond (Foto: ANP).



Militairen kwamen massaal ter plaatse (Foto: ANP).

De schade aan de door explosieven getroffen panden is groot (Foto: ANP).