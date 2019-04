Bij acht aanslagen op onder meer drie kerken en meerdere hotels in Sri Lanka zijn zondagochtend ten minste 207 mensen om het leven gekomen en 450 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn negen tot dertig buitenlanders, onder wie ten minste één Nederlander. Dat bevestigt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

In het kort Explosies in drie kerken in Kochchikade, Negombo en Batticaloa

Ook explosies in de drie luxehotels Shangri La, Cinnamon Grand en Kingsbury in Colombo

Uren later nog twee aanslagen, in Dematagoda en Dehiwela

Zeker 207 doden en 450 gewonden

9 tot 30 buitenlandse slachtoffers, minstens één Nederlander

7 verdachten opgepakt, autoriteiten spreken van "terreur",

Aanslagen nog niet opgeëist

Reisadvies naar Sri Lanka aangescherpt

Vooralsnog zijn vijf buitenlandse slachtoffers geïdentificeerd, onder wie Twee turken, twee Chinezen en één Nederlander. Dat melden de Sri Lankaanse autoriteiten. Laatstgenoemde slachtoffer betreft een 54-jarige vrouw die omkwam bij de explosie in een van de hotels. Zij was woonachtig in het buitenland, maar niet in Sri Lanka, aldus minister Blok.

Of meer Nederlanders zijn getroffen door de aanslagen, is vooralsnog onbekend. De branchevereniging Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) meldt in ieder geval dat er geen slachtoffers zijn bij een van de aangesloten reisbureaus, waaronder TUI en Thomas Cook.

Bekijk hieronder de locaties van de explosies:

Eerste explosies rond 10.00 uur gemeld

De eerste berichten over de explosies kwamen binnen rond 10.00 uur lokale tijd (6.30 uur Nederlandse tijd).

De aanslagen vonden onder meer plaats in een kerk in de wijk Katuwapitiya in Negombo, ten noorden van Colombo. Volgens de plaatselijke politie vielen alleen daar al vijftig doden, meldt persbureau Reuters. Ook in kerken in Kochchikade, aan de westkust, en Batticaloa, aan de oostkust, gingen explosieven af. Vanwege Pasen was het druk in de kerken.

Gewonden naar verschillende ziekenhuizen gebracht

Ook in drie hotels in het centrum van Colombo gingen explosieven af. De aanslagen zijn gemeld in de hotels Shangri-La, Kingsbury en Cinnamon Grand. In die hotels zouden veel buitenlandse toeristen verblijven.

In Cinnamon Grand ging een explosief af in het restaurant op de begane grond, zo meldt het hotel via Twitter. Waar de ontploffingen in de andere hotels plaatsvonden, is nog niet bekend.

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo gebracht. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren.

Nog twee aanslagen treffen Sri Lanka

Een paar uur na de eerste zes aanslagen vond volgens de autoriteiten een zevende explosie plaats in Dehiwela, in de buurt van Colombo. Deze aanslag zou aan zeker twee mensen het leven hebben gekost, aldus de Sri Lankaanse zender Newsfirst. De explosie vond plaats in een hotel in de buurt van de nationale dierentuin. Die werd direct na de ontploffing gesloten.

De achtste en laatste explosie volgde niet lang daarna. In de buitenwijk Dematagoda in Colombo kwamen drie agenten om het leven door een zelfmoordaanslag. Dat gebeurde tijdens een politie-inval naar aanleiding van de aanslagen eerder die dag. Zeven personen werden aangehouden. Dat meldt de Sri Lankaanse minister van Defensie.

Sri Lankaanse autoriteiten spreken van 'terreurdaad'

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar de Sri Lankaanse autoriteiten spreken van een "terreurdaad" waarvoor "extremistische groeperingen" verantwoordelijk zouden zijn. Dat meldt de Sri Lankaanse minister van Defensie.

De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden. De politie zou tien dagen geleden al landelijk hebben gewaarschuwd voor aanslagen op belangrijke kerken.

Sri Lankaanse regering neemt veiligheidsmaatregelen

Naar aanleiding van de reeks aanslagen heeft de Sri Lankaanse regering zondag een avondklok ingesteld vanaf 18.00 tot maandag 6.00 uur plaatselijke tijd.

Alle openbare scholen gaan twee dagen dicht. Ook hebben de autoriteiten de belangrijkste sociale media geblokkeerd, waarmee ze willen voorkomen dat ongefundeerde geruchten een eigen leven gaan leiden.

Sri Lankaanse militairen beveiligen het gebied rond de getroffen kerk in Kochchikade. (Foto: Getty Images)

Ministerie past reisadvies naar Sri Lanka aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft zondagochtend het reisadvies naar Sri Lanka aangescherpt vanwege "veiligheidsrisico's".

Het ministerie adviseert mensen die op Sri Lanka zijn de omgeving van de aanslagen te mijden en de instructies van de plaatselijke autoriteiten op te volgen. Ook moeten toeristen rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen rond het vliegveld.

Het ministerie heeft een noodnummer geopend voor vragen over de aanslagen. Op de website Ikbenveilig.nl van het Rode Kruis kunnen Nederlanders zichzelf veilig melden voor hun naasten.

Een militair staat voor het getroffen Shangri-La Hotel. (Foto: ANP)

Autoriteiten reageren geschokt op aanslagen

De premier van Sri Lanka Ranil Wickremasinghe heeft de "lafhartige aanslagen" op de kerken en hotels in zijn land veroordeeld.

Ook internationaal hebben staatshoofden, regeringsleiders en paus Franciscus unaniem geschrokken gereageerd op het nieuws over de aanslagen op Sri Lanka. Onder anderen de Britse premier Theresa May, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president Donald Trump zeiden mee te leven.

Minister-president Mark Rutte reageerde via Twitter op het nieuws: "Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken op deze Eerste Paasdag. Gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden."

Paus Franciscus sprak tijdens zijn paastoespraak zondag van "wreed geweld" en verklaarde dat hij zich verbonden voelt met de slachtoffers die door "rouw en pijn" zijn geraakt met Pasen.

Sri Lanka kent christelijke minderheid

Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken. Het aantal katholieken wordt geschat op 1,2 miljoen van de totale bevolking van zo'n 21 miljoen inwoners.

De meerderheid van de inwoners van Sri Lanka is boeddhistisch, ongeveer 70 procent. Zo'n 12 procent is hindoe en 10 procent moslim.

Vorig jaar waren er zo'n 86 meldingen van discriminatie, bedreigingen en geweld tegen christenen, aldus het National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL), die meer dan tweehonderd kerken representeert in het land.

De aanslagen volgen tien jaar na de beëindiging van een jarenlange burgeroorlog in Sri Lanka. De etnische minderheid Tamil pakte in 1983 de wapens op in hun streven naar een onafhankelijke staat op het eiland in de Indische Oceaan. Een bloedige burgeroorlog volgde waarbij tienduizenden mensen omkwamen. De oorlog duurde tot 2009.